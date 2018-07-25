Симулянт и лжец: впервые после поражения от Ломаченко Ригондо высказался о случившемся в бою

Кубинский боксер Гильермо Ригондо, который был бит нашим Василием Ломаченко, объявился в информационном поле.

Экс-чемпион мира провел семь месяцев вне ринга и теперь готов вернуться.

"Я отдыхал, и ничего больше, но мы снова вернулись, мы в спортзале и готовы начать новую главу в нашей карьере. Я не потерял свою страсть к боксу", - цитирует Ригондо Boxingscene.

По словам двукратного чемпиона Олимпийских игр (2000 и 2004), выход против Василия Ломаченко в рамках второго полулегкого веса не было ошибкой.

"Просто события развивались не так, как я ожидал. Я был слишком мал для этого дивизиона. Я поднялся из 53 кг до 58,9 кг. При этом, в день боя я весил 56,2 кг, а он – 72,5 кг. Это было слишком много для меня, но случилось так, как случилось. Ничего страшного. Конечно, все хотят победить, но правда в том, что кто-то выигрывает, а кто-то проигрывает", - сказал кубинец.

Стоит отметить лукавство боксера. На взвешивании украинец показал 58,51 кг, Ригондо - 58,24 кг.

Напомним, поединок завершился победой Василия – после шестого раунда оппонент отказался продолжать бой, сославшись на травму руки.

Как сообщал OBOZREVATEL, названа дата следующего боя Ломаченко.