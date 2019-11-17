"В живот или по печени": известный украинский боксер рассказал про встречи с гопниками

Знаменитый украинский боксер Исмаил Силлах вспомнил, как в молодости решал конфликты, связанные с его цветом кожи.

Исмаил Силлах (в центре) sport.ua

"В Мариуполе с двумя, и с тремя индивидуумами дрался. Когда с тремя – чаще бил двух, а третьего уже приходилось догонять. У нас как в городе было – напьется молодой, пойдет в бар или ночной клуб и там себя царем чувствует – толкается, матерится. Мой цвет кожи на них действовал как красная тряпка на разъяренного быка. Вот мне и приходилось их успокаивать", - цитирует Силлаха "Чемпион".

Боксер признался, что никогда не целился в голову.

"Чтобы их сильно не травмировать, бил в живот. Или по печени – после таких ударов дыхания перекрывается, человек обычно падает. После моих ударов ребята часто бежали в туалет – рвали там. Некоторые, впрочем, не успевали добежать – вырывали сразу на месте. Но инициатором разборок сам никогда не был", – подытожил Силлах.

Ранее Силлах рассказал случай из своей молодости про то, чем закончилась для одного из посетителя ночного клуба не слишком адекватная реакция на его цвет кожи.

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