''Сила характера!'' Порошенко пришел в восторг от победы Ломаченко

Президент Украины Петр Порошенко восхитился Василием Ломаченко, который объединил титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO), побив Хосе Педрасу. Глава государства на своей странице в Facebook поздравил спортсмена с роскошной победой.

"Василий Ломаченко – чемпион мира по версиям WBA и WBO! В первом бою после серьезной травмы Василий уверенно одолел сильного противника – Хосе Педрасу. Невероятная сила характера! Поздравляю с победой!" – написал Порошенко.

Напомним, Василий Ломаченко победил Хосе Педрасу единогласным решением судей. При этом украинец дважды отправил соперника в нокдаун в 11-м раунде.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне был назван гонорар Василия Ломаченко за бой с Педрасой.