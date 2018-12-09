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''Сила характера!'' Порошенко пришел в восторг от победы Ломаченко

4.1тЧитать материал на украинском

Президент Украины Петр Порошенко восхитился Василием Ломаченко, который объединил титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO), побив Хосе Педрасу. Глава государства на своей странице в Facebook поздравил спортсмена с роскошной победой.

"Василий Ломаченко – чемпион мира по версиям WBA и WBO! В первом бою после серьезной травмы Василий уверенно одолел сильного противника – Хосе Педрасу. Невероятная сила характера! Поздравляю с победой!" – написал Порошенко.

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Напомним, Василий Ломаченко победил Хосе Педрасу единогласным решением судей. При этом украинец дважды отправил соперника в нокдаун в 11-м раунде.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне был назван гонорар Василия Ломаченко за бой с Педрасой.

Читайте все новости по теме "Ломаченко - Педраса" на OBOZREVATEL.

Тема
Ломаченко - Педраса
Персоны
Петр ПорошенкоВасилий ЛомаченкоХосе Педраса Гонсалес
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