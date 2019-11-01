Сигнал Усику: украинский супертяж сделал заявление

Украинский супертяж Владислав Сиренко ожидает скорого поединка за полноценный чемпионский пояс в новом дивизионе Александра Усика.

Обладатель титула Евразийской федерации профессионального бокса (ЕВР) анонсировал свое появление в рейтинге Международной боксерской федерации (IBF).

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"Мой пояс? EBP очень тесно сотрудничает с IBF. С этим титулом я уже автоматично должен быть в топ-15 рейтинга IBF. Это была одна из причин, почему мы выбрали это направление. Знаете, очень интересно работать с тем, кто только начал. Если нам удастся вместе достигнуть каких-то вершин, то будет очень круто. Но, конечно, в будущем мы нацеливаемся на большие титулы. Верю в то, что в будущем у нас получится покорить намеченную вершину. Мы все вместе для этого работаем", – цитирует Сиренко XSPORT.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александру Усику приготовили жестокую подставу с чемпионским боем в супертяжелом весе.

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