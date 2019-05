Сигнал для Усика: Уайлдер объявил о неожиданном матче-реванше

Чемпион по версии Всемирного боксерского совета (WBC) Деонтей Уайлдер объявил о проведении матча-реванша с кубинцем Луисом Ортисом.

Об этом сам американец сообщил на своей странице в социальной сети Twitter.

"Всем моим фанатам! Я хочу объявить, что Луис Ортис и я подписали контракт на матч-реванш, дата и место которого будут объявлены в ближайшее время. Во всех мои спорных боях должна быть поставлена точка как можно скорее", – написал Уайлдер.

Wilder v Ortiz II 🔥🔥🔥🔥🔥



To all my fans,

I want to announce that Luis Ortiz and I have signed for a rematch, with the date and site to be announced shortly.

All my controversial fights

Must get dealt with ASAP‼️#BombZquad pic.twitter.com/RZs7vLEhaj