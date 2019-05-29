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Сигнал для Усика: Уайлдер объявил о неожиданном матче-реванше

1.3тЧитать материал на украинском

Чемпион по версии Всемирного боксерского совета (WBC) Деонтей Уайлдер объявил о проведении матча-реванша с кубинцем Луисом Ортисом.

Об этом сам американец сообщил на своей странице в социальной сети Twitter.

"Всем моим фанатам! Я хочу объявить, что Луис Ортис и я подписали контракт на матч-реванш, дата и место которого будут объявлены в ближайшее время. Во всех мои спорных боях должна быть поставлена точка как можно скорее", – написал Уайлдер.

Новости
Уайлдер защитил чемпионский пояс страшным нокаутом в первом раунде

Отметим, что первый поединок Уайлдер – Ортис прошел в марте прошлого года и завершился нокаутом кубинца в 10-м раунде. При этом Луис провел феноменальные седьмую и восьмую трехминутки, когда чемпион был близок к падению на канвас. На момент остановки боя все судьи отдавали минимальное преимущество чемпиону – 85:84. А вот телеканал Showtime засчитал бы победу Ортису – 86:83.

Интересно, что британец Энтони Джошуа намеревался провести свой следующий поединок именно против Уайлдера. В противном случае, по словам промоутера Эдди Хирна, AJ должен будет провести обязательную защиту по линии WBO в бою с Александром Усиком.

Как сообщал OBOZREVATEL, британский суперчемпион Энтони Джошуа попытался повторить трюк украинца Василия Ломаченко и испытал настоящий шок.

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Персоны
Луис ОртисДеонтей УайлдерАлександр Усик
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