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"Схватил за ягодицы": экс-соперник Кличко угодил в секс-скандал

1.5тЧитать материал на украинском

Журналистка Дженни Суше собирается подать в суд на боксера Кубрата Пулева, который после боя поцеловал ее во время интервью. Девушка утверждает, что бывший соперник Владимира Кличко также позволял себе другие вольности в ее адрес.

"В средине интервью он схватил меня за лицо и поцеловал. Я была шокирована, смущена и не знала, что ответить. Затем я подошла к столу, чтобы сложить свои вещи в рюкзак. Он схватил меня за ягодицы и сжал обеими руками. Затем он молча ушел, рассмеявшись. Я чувствовала себя очень неловко из-за того, что Пулев относится ко мне так непрофессионально", - цитирует Суше Yahoo Sports.

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Кубрат Пулев

Кубрат Пулев

Boxing Scene

Девушка была крайне возмущена этим инцидентом.

"Я запостила это видео, чтобы люди знали, что он сделал со мной. Он должен ответить. Я не хочу, чтобы ему сошло это с рук. То, что он сделал со мной, было отвратительно. Ни с одной женщиной так обращаться нельзя. Мы с господином Пулевым не были друзьями и не состояли в романтических отношениях. Он не имел права меня целовать", - заявила девушка.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кубрат Пулев стал последним боксером, которого нокаутировал экс-чемпион мира в супертяжах Владимир Кличко. Эта досрочная победа стала одной из десяти лучших в карьере нашего спортсмена.

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Персоны
Владимир КличкоКубрат Пулев
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Бабы - дуры! (с) Даже в Африке. Только там черные!
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