Схватил между ног: видео тренировки Ломаченко стало хитом

Украинский чемпион легкого веса Василий Ломаченко вызвал бурю восторга в сети, показав эпичное видео с тренировки.

Наш боксер начал подготовку к бою с американцем Теофимо Лопесом, в котором они разыграют званию абсолютного чемпиона мира ориентировочно в апреле.

На странице LomUs Official в социальной сети Instagram появилось видео разминки Ломаченко. В ролике Василий сначала разминает руки, а в конце исполнил знаменитый трюк Майкла Джексона, схватив себя между ног.

Фанаты оценили юмор спортсмена, забросав его соответствующими комментариями. "Вася это движение готовит как раз, когда Лопесу сделает табуретку. Будет вишенка на тортике", "В нужный момент просто ножку вставил", "Здорово!", "Последнее – самое важное движение в тренировке", – отреагировали болельщики.

Как сообщал OBOZREVATEL, Василий Ломаченко был назван лучшим боксером планеты в возрасте 30 лет.

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