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9 января • обновлено в 19:21
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Схватил между ног: видео тренировки Ломаченко стало хитом

1.9т
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Украинский чемпион легкого веса Василий Ломаченко вызвал бурю восторга в сети, показав эпичное видео с тренировки.

Наш боксер начал подготовку к бою с американцем Теофимо Лопесом, в котором они разыграют званию абсолютного чемпиона мира ориентировочно в апреле.

На странице LomUs Official в социальной сети Instagram появилось видео разминки Ломаченко. В ролике Василий сначала разминает руки, а в конце исполнил знаменитый трюк Майкла Джексона, схватив себя между ног.

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Фанаты оценили юмор спортсмена, забросав его соответствующими комментариями. "Вася это движение готовит как раз, когда Лопесу сделает табуретку. Будет вишенка на тортике", "В нужный момент просто ножку вставил", "Здорово!", "Последнее – самое важное движение в тренировке", – отреагировали болельщики.

Как сообщал OBOZREVATEL, Василий Ломаченко был назван лучшим боксером планеты в возрасте 30 лет.

У нас в Telegram ты узнаешь первым, когда Ломаченко станет абсолютным чемпионом мира!

Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Персона
Василий Ломаченко
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