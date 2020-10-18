Шуфрич заявил о "позоре всей Украины" после поражения Ломаченко

Максим Иншаков Бокс 15:18, 18.10.2020 Обновлено: 15:57, 18.10.2020

Бывший вице-президент футбольного клуба "Говерла" Александр Шуфрич назвал позором радость некоторых украинцев после поражения Василия Ломаченко (14-2, 10 КО) американцу Теофимо Лопесу (16-0, 12 КО).

По словам Шуфрича-младшего, Лома вернется сильнее и объединит пояса.

"Он просто дал Лопесу их на время, чтобы потом забрать все. Пусть тот не привыкает. Реакция части наших людей на поражение Василия Ломаченко – это позор всей Украины", – написал Шуфрич в Twitter.

Шуфрич не сдержал эмоций
Twitter Александра Шуфрича

Как сообщал OBOZREVATEL, 12-раундовый поединок за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе Ломаченко – Лопес состоялся на арене MGM Grand и завершился победой уроженца Гондураса по очкам 116:112, 119:109, 117:111.

Позже Ломаченко обратился к болельщикам. Также было опубликовано полное видео боя.

Кроме того, стало известно, сколько раундов выиграл украинец.

На пресс-конференции Василий отметил, что не согласен с решением судей.

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