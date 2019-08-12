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"Шокирую мир": чемпион мир нелепо высказался о Ломаченко, признав собственную слабость

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Чемпион мира легкого веса Ричард Комми из Ганы выразил уверенность в том, что сможет побить украинца Василия Ломаченко.

Обладатель пояса по версии Международной боксерской федерации (IBF) при этом согласился, что существенно проигрывает нашему соотечественнику в любительской школе.

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Ричард Комми (слева)

Ричард Комми (слева)

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"Я думаю, он один из лучших в мире, а я хочу драться против лучших в мире. Как чемпион, я хочу большие бои и большие деньги, понимаете. У меня нет любительского прошлого. У меня было всего 15 боев (у Ломаченко – 397) и я несколько проиграл. Но это бокс. Я не боюсь драться с кем-либо. Если я знаю, что дерусь с лучшим, я схожу с ума. Я шокирую мир. Когда у меня будет возможность, с божьей помощью я шокирую мир и стану одним из лучших", – приводит слова Комми vringe.com.

Как сообщал OBOZREVATEL, наследник Василия Ломаченко кубинец Робейси Рамирес потерпел унизительное поражение в дебютном бою на профессиональном ринге.

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Ричард Комми Василий Ломаченко
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