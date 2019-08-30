"Шокирован": Ломаченко рассказал о смерти друга

Украинский боксер Василий Ломаченко рассказал о своей дружбе с россиянином Максимом Дадашевым, который умер в США в результате травм, полученных в поединке с колумбийцем Сабриэлем Матиасом.

Василий Ломаченко и Максим Дадашев 24tv.ua

"Конечно, я очень хорошо знал Макса. Мы были друзьями, и он несколько раз помогал мне готовиться к поединкам. Я спарринговался с ним и он довольно часто бывал у меня дома (в Калифорнии. — Ред.). Он был очень хорошим человеком. Но это жизнь, которую мы проживаем как бойцы", — сказал Ломаченко в интервью The Guardian.

Украинец отметил, что произошедшее после боя Дадашева стало для него шоком.

"Макс был превосходным боксером. После окончания поединка я позвонил Эгису (Климасу, менеджеру Дадашева. — Ред.) и спросил: "Как Макс?" Услышал, что его отправили в больницу. Мы все очень волновались, и в течение следующих нескольких дней я был на связи все время. Когда все закончилось, я был невероятно шокирован", — признался Ломаченко.

Напомним, что поединок с участием Дадашева был остановлен в 11-м раунде. После его завершения российского спортсмена доставили в больницу с отеком мозга. Несмотря на сделанную операцию, спасти его не удалось.

Как сообщал OBOZREVATEL, вдова российского боксера Максима Дадашева назвала виновного в смерти мужа.

Посмотри первым новую откровенную фотосессию Свитолиной у нас в Telegram!