Шесть раз ходил в туалет, – тренер Мейвезера о нервах МакГрегора перед боем в 2017 году

Михаил Морозов Бокс 14:35, 19.06.2020

Тренер легендарного Флойда Мейвезера Нэйт Джонс рассказал о нервах ирландского бойца смешанных единоборств Конора МакГрегора перед боем с американцем в 2017 году.

"Я был в раздевалке МакГрегора, когда ему бинтовали руки. Я еще никогда не видел, чтобы кто-то так сильно нервничал. Это стало самым удивительным событием вечера для меня, поскольку на публике ирландец говорил много гадостей, а в раздевалке выглядел шокированным. Он шесть раз ходил в туалет. Я подумал: "Что не так с этим парнем?"" – цитирует слова Джонса издание The Sun.

Напомним, что бой между Мейвезером и МакГрегором состоялся 26 августа 2017 года и закончился победой американца техническим нокаутом в десятом раунде. В прессе этот поединок назвали "самым дорогим в истории". Флойд получил официальный гонорар в размере 100 миллионов долларов, а Конор – 30 миллионов долларов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Мейвезер вызвал МакГрегора на матч-реванш, пообещав наказать ирландца.

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