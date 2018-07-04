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"Шажок": Гассиев сделал откровенное признание о "самом опасном" Усике

5.2тЧитать новость на украинском

Чемпион мира по версиям WBA Super, IBF Мурат Гассиев (26-0, 19 КО) признался, что финальный бой WBSS с Александром Усиком 14-0, 11 КО) ждал всю свою карьеру.

"На данном этапе моей карьеры это самый опасный и самый серьезный соперник. Я начал готовиться к этому бою, как только надел боксерские перчатки и перешел в профессионалы. Моя мечта была с самого начала стать абсолютным чемпионом мира. И вот остался маленький шажок до этой цели. Сейчас нужно собрать все силы в кулак и сделать это", – цитирует Гассиева Царьград.

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Напомним, что финал Всемирной боксерской суперсерии состоится в Москве, на арене спортивного комплекса "Олимпийский" 21 июля. Накануне букмекеры вновь резко изменили ставки на бой.

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Тема
Усик - Гассиев
Персоны
Александр УсикМурат Гассиев
Место
Россия
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