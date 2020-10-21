Шатерникова о травме Ломаченко: ему нужно было прислушаться ко мнению отца

Вице-президент Лиги профессионального бокса Украины Алина Шатерникова заявила, что Василию Ломаченко нужно было следовать совету отца и перенести бой с Теофимо Лопесом из-за травмы плеча.

В комментарии изданию Tribuna экс-чемпионка мира призналась, что понимает, почему украинский боксер не пошел на этот шаг. Она объяснила это тем, что Василий слишком сильно мечтал о титуле и не готов был оттягивать проведение поединка.

"Когда мечта всей твоей жизни может осуществиться через 6 недель, то сказать на этом этапе себе "стоп, нужно отложить" – это очень тяжело. Очень сложно решиться на перенос боя. Я понимаю, почему он не согласился с мнением отца. У него была жажда и мечта стать абсолютным чемпионом, а тут тебе говорят: "Подожди немного, нужно залечить плечо". И ты понимаешь, что тебе эту мечту оттягивают, и Ломаченко на это не согласился. Если оставить эмоции, то, наверно, нужно было прислушаться ко мнению отца. Но мы все люди и совершаем ошибки, Ломаченко тоже их совершает. Так случилось", – поделилась своим мнением Шатерникова.

Она также отметила, что травма, которую получил Василий, не является оправданием его сенсационного поражения.

"Я бы не говорила о таком понятии, как оправдание, я бы говорила о факторе, который мог сыграть не в пользу мастерства Василия, не в пользу его победы. Он практически всю свою жизнь по физическим нагрузкам работает на грани возможного. То, что его физиологические ресурсы и тело начали давать сбой – это говорит о том, что он готовился на все 100% к бою с Лопесом", – добавила Шатерникова.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на информацию о травме Ломаченко отреагировали Теофимо Лопес и украинский боксер Иван Редкач.