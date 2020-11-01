Шарий: Усик написал мне через час после победы

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Бокс
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Усик

Одиозный пророссийский блогер Анатолий Шарий похвастался сообщением от Александра Усика.

По словам Шария, крымский боксер написал ему практически сразу после боя с британцем Дереком Чисорой.

"На тебя мир смотрит, у тебя голова после таких ударов, мягко говоря, гудит. Но ты берешь и пишешь вдохновляющее сообщение друзьям", – написал Шарий у себя в Telegram-канале.

Блогер восхищен словами украинского чемпиона.

"Саша благодарит всех нас, а мы благодарны ему за то, что он показал, как великий спортсмен может быть настоящим Человеком. Пушка вообще", – подытожил Шарий.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Шарий похвастался, что общался с Усиком на тему помощи "Л/ДНР". Позже Александр подразнил своих подписчиков намеком на Шария.

Напомним, что в августе прошлого года Усик попал в скандал, когда принял участие в совместном эфире с Шарием и признался, что следит за его деятельностью.

Усик - ЧисораАнатолий ШарийАлександр Усик