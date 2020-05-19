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19 мая • обновлено в 10:10
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"Шансы угасают": Лопес усомнился в проведении боя с Ломаченко

  • Изначально поединок между боксерами был запланирован на 30 мая в Нью-Йорке на "Мэдисон Сквер Гарден"

  • После переноса боя из-за коронавируса американский боксер заявил, что не будет драться при пустых трибунах

  • Недавно Лопес сообщил о срыве поединка с Ломаченко, который находится в Украине и не сможет вылететь в США в ближайшее время

  • Позже в СМИ появилась информация о том, что причиной отмены боя станет не закрытие авиасообщения, а значительное уменьшение гонорара Василия

  • Промоутер украинца Боб Арум опроверг информацию о срыве поединка и сказал, что надеется на его проведение в сентябре

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Следующий соперник Василия Ломаченко Теофимо Лопес заявил, что хочет подраться с украинцем, но не может гарантировать проведение боя.

"Я не могу ничего обещать. Я хочу, чтобы поединок против Ломаченко состоялся, но чем дольше продолжается пандемия, тем больше угасают шансы на его проведение. И они ждут этого, они ждут меня. Они знают, что я не смогу вложиться в вес", – цитирует слова Лопеса издание BoxingScene.

Теофимо Лопес и его команда

Теофимо Лопес и его команда

Он также рассказал о своих планах перейти в первый полусредний вес.

"Я действительно планирую перейти в более тяжелый вес. Я очень близок к тому, чтобы набрать 63,5 кг. Если бы я не поддерживал себя в форме и не тренировался, то не смог бы удержаться в легком весе. Мои кости растут. Я пытаюсь контролировать свой вес, чтобы провести еще один-два боя в легком дивизионе", – заявил Лопес.

Как сообщал OBOZREVATEL, промоутер Ломаченко Боб Арум опроверг информацию о срыве поединка между украинцем и американцем и назвал ориентировочные даты его проведения.

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Читайте все новости по теме "Ломаченко - Лопес" на OBOZREVATEL.

Автор
Михаил Морозов Михаил Морозов
Тема
Ломаченко - Лопес
Персоны
Василий Ломаченко Теофимо Лопес
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