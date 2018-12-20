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''Шальной удар'': у Усика назвали самого неприятного соперника

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Диетолог абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе Александра Усика Александр Фока назвал самого опасного соперника для украинца в супертяжах. По мнению специалиста, нашему боксеру следует опасаться непобедимого американца Деонтея Уайлдера.

"Нет, наиболее опасен для Саши — это Уайлдер. У него может прилететь шальной удар, он бьет с непонятных углов. И бьет очень страшно, как показал последний бой против Фьюри", - цитирует Фоку XSPORT.

Александр Усик

Александр Усик

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Бывшего соперника Владимира Кличко Тайсона Фьюри, по мнению диетолога Усика, опасаться не стоит.

"Даже несмотря на свою изворотливость, он намного медленнее Саши. Есть такой термин — "поднимется изжога". Это когда поднимаешь темп, силы есть, а уже начинает подходить. Нет такого супертяжа, который бы был таким выносливым и выбрасывал огромное количество ударов", - объяснил свое мнение Фока.

Напомним, что после победы над Тони Белью нокаутом в восьмом раунде Усик принял решение перейти в супертяжелую весовую категорию.

Как сообщал OBOZREVATEL, абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик признался, что очень сильно переживает за своих друзей, когда смотрит их поединки.

Персоны
Александр УсикДеонтей УайлдерТайсон Фьюри
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