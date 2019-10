"Сфальсифицированное де**мо": бой Головкин - Деревянченко вызвал бурю в соцсетях

Поражение украинского боксера Сергея Деревянченко в бою против казахстанца Геннадия Головкина вызвало бурю возмущений в социальных сетях.

Фанаты отмечают несправедливое решение судей, которые единогласно присудили победу в чемпионском бою более титулованному Головкину.

"Того Головкина, который сносил всех на ринге, больше не существует. Или, может быть, он просто не существует против правильного качества конкуренции. В любом случае, лучшее в GGG уже в зеркале заднего вида. Сегодняшний вечер это доказал"

That GGG that KO’d everyone doesn’t exist anymore. Or maybe he just doesn’t exist against the right quality of competition. Either way, the best of GGG is in the rear view mirror, tonight proved it.#GGGDerevyanchenko — Boxing Unscripted (@BoxUnscripted) October 6, 2019

"Каждый раз, когда этот парень рубится, победу отдают ему. Это продуманный план с самого начала. Фигня!"

Every single time he's in a close fight they give it to @GGGBoxing it's all a plan from the beginning! Bullshit! #GGGDerevyanchenko @DAZN_USA — 🇺🇸CYNCERE🇺🇸 (@IamCynsere) October 6, 2019

"Пффф, это сфальсифицированное дерьмо. Головкин не выиграл с таким отрывом"

Bruh, this shit rigged as fuck, GGG did not win this fight by such a margin 👎 #GGGDerevyanchenko — Jose Aguilar (@Aguilarjose_214) October 6, 2019

"Головкин проиграл этот бой. Он получил по своей заднице и сам об этом прекрасно знает"

GGG Lost that fight, that’s bullshit, got his ass whooped and he knows it too #SavedbytheJudges #GGGDerevyanchenko — xZiLLAAAx (@ogzillaaaj) October 6, 2019

"Я большой болельщик Головкина, но он не выиграл этот поединок. Давайте просто поддержим обоих бойцов за их тяжелую работу и настоящее Big Drama Show. Сергей Деревянченко, ты сегодня получил нового поклонника в моем лице"

I’m a huge @GGGBoxing fan, but he did not win that fight. Props to both fighters for all your hard work and giving a biggg drama show. @SDerevyanchenko you’ve gained another fan tonight. #GGGDerevyanchenko — Cherisse Eisenberg (@reeseeisenberg) October 6, 2019

"Вау! Какой бой! Это должна быть победа Сергея Деревянченко. Его ограбили!"

Wow!!! What an amazing fight! It should have gone to @SDerevyanchenko All the way!! He was robbed! 🥊#GGGDerevyanchenko — Franco (@FrancoFranc024) October 6, 2019

"Какой отличный поединок. Деревянченко должен был выиграть. В этом бою я собирался болеть за Головкина, но у Деревянченко есть храброе сердце и он сделал много в этом поединке. Он был сбит с ног, но вернулся и отомстил Геннадию, ранив в последних раундах"

What a great fight. Derevyanchenko should have won this fight. I was going for GGG in this fight but Derevyanchenko has heart and did so much in this fight. He got knocked down but came back up and threw everything at GGG and hurt him later in the rounds. #GGGDerevyanchenko — Joe (@Joe15005) October 6, 2019

"Головкин проиграл этот бой, но DAZN пришлось много в него инвестировать"

Ggg lost that for sure but Dazn has to much invested period #GGGDerevyanchenko — E-Man (@Sbcrew725) October 6, 2019

"Геннадий может потерять после этого боя поклонников, наследие и стиль видения боя. Я один из его самых больших поклонников, я это вижу"

In danger of losing the fans and his legacy and his fighting style.. I'm one of his biggest fans and I can see that. #GGGDerevyanchenko — ⓈⒶⓉ (@Bearded_Geezer) October 6, 2019

"Должна была быть ничья. Гена не заслужил победы. Стареет наш чемп"

Должна была быть ничья. Гена не заслужил победы. При всём уважении к нему. Стареет на чемп. #GGGDerevyanchenko — Aslan Oguzbaî (@aslan_oguzbay) October 6, 2019

"Головкин впервые в своей карьере проиграл сегодня вечером"

G lost for the first time tonight #GGGDerevyanchenko — Yoshi (@corazondelleon) October 6, 2019

"Это было круто! Оба бойца заслужили уважение. Головкин, возможно, получил подарок сегодня вечером в виде победы. Сомнения всегда будут. Отличный бой. Ужасный андеркард"

That was intense! Props to both fighters. GGG may have gotten a gift tonight definitely the benefit of the doubt. Great fight. Horrible undercard. #GGGDerevyanchenko #DAZN #rematch — TheRealRicardo80 (@TRicardo80) October 6, 2019

"Я люблю Головкина, но думаю, что Деревянченко победил. Геннадий не может идти кость в кость с Канело. Я не люблю Канело, но после просмотра этого боя, понял, что он намного лучше. Деревянченко заслужил победу!"

I love GGG but I think Chenko won it... He can’t go toe to toe with Canelo. From watching this Canelo is way better and I don’t even like Canelo. Chenko deserved to win it! #GGGDerevyanchenko — ♥️ (@kandixxxp) October 6, 2019

Новости Деревянченко и Головкина госпитализировали после боя

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 6 октября Головкин победил Деревянченко в поединке за вакантный чемпионский пояс Международной боксерской федерации (IBF) в среднем весе и за титул Международной боксерской организации (IBO).

Встреча завершилась единогласным решением судей. Во время интервью в ринге Головкина освистали зрители "Madison Square Garden".

Позже были опубликованы судейские записки, из которых стало ясно сколько раундов выиграл украинец.

Также были опубликованы лучшие моменты боя на видео.

