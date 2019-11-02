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2 ноября • обновлено в 10:15
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У Ковалева возникли грандиозные проблемы перед боем с Канело - видеофакт

1.4т Читать материал на украинском

Чемпион WBO в полутяжелом дивизионе Сергей Ковалев (34-3-1, 29 КО) лишь с четвертой попытки смог вписаться в необходимый вес перед боем с Саулем Канело Альваресом (52-1-2, 35 КО).

Весы под 36-летним Ковалевым показали 79,45 кг, превысив лимит полутяжелого веса на 120 грамм. Лишь полностью раздевшись и с четвертого раза россиянин смог добиться нужной цифры на табло весов – 79,37 кг.

В тоже время, мексиканский чемпион WBA в среднем весе без проблем показал нужный вес (78,9 кг).

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Как сообщал OBOZREVATEL, поединок Крашера и Канело состоится в субботу, 2 ноября, в американском Лас-Вегасе на арене MGM Grand. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию боя Канело – Ковалев. Ориентировочное начало – в 5:30 утра по киевскому и в 6:30 утра по московскому времени воскресенья, 3 ноября.

Накануне стало известно, какой канал покажет бой Ковалев – Канело, а также были опубликованы букмекерские котировки.

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Читайте все новости по теме "Ковалев – Альварес" на OBOZREVATEL.

Тема
Ковалев – Альварес
Персоны
боксер Сергей Ковалев Сауль Альварес
Место
США Лас-Вегас
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