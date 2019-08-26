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Сенсация: бой Поветкин – Фьюри объявлен чемпионским

1.9т Читать материал на украинском

Поединок россиянина Александра Поветкина и британца Хьюи Фьюри будет титульным.

Как сообщает пресс-служба промоутерской компании "Мир бокса", Русский Витязь и двоюродный брат одиозного Тайсона Фьюри подерутся за вакантный чемпионский пояс по версии Всемирной боксерской ассоциации – WBA International.

Бой Поветкин – Фьюри состоится 31 августа в Лондоне на O2 Arena в большом вечере бокса компании Matchroom Boxing, главным событием которого станет поединок чемпиона мира в легком весе украинца Василия Ломаченко и британца Люка Кэмпбелла.

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Александр Поветкин

Александр Поветкин

Instagram компании "Мир бокса"

Отметим, что Поветкин проиграл Энтони Джошуа техническим нокаутом в седьмом раунде в своем последнем бою, который состоялся в сентябре минувшего года.

Как сообщал OBOZREVATEL, букмекеры опубликовали прогноз на бой Поветкин – Фьюри.

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Персоны
Александр Поветкин Хьюи Фьюри
Место
Англия Лондон
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