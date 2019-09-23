"Съел сердце льва": в сети показали реальный дебют Усика в супертяжах

Украинский боксер Александр Усик 12 октября впервые в профессиональной карьере выступит в супертяжелом дивизионе, который считается наиболее престижным в мире.

Однако это будет далеко не первый его бой в супертяжах, сообщает Xsport.

11 января 2013 года. Александр Усик - Джуниор Фа segodnya.ua

После завоевания золотой медали на Олимпиаде-2012 в Лондоне Усик решил сразу не переходить в профессионалы и попробовал себя на полупрофессиональном уровне – WSB. Однако, дело в том, что его категории до 91 кг не было, как таковой, а в дивизионе до 85 кг боксировал еще один призер Лондона Александр Гвоздик. В итоге, Усик выступал в супертяжелом дивизионе - в категории свыше 91 кг.

Дебют украинца в этой весовой категории состоялся в Киеве в поединке против уроженца Новой Зеландии Джуниора Фа, который представлял команду British Lionhearts ("Британские львиные сердца"). Итог - победа решением судей со счетом 4:1.

"Украинские атаманы" одержали победу в той встрече, а затем стали серебряными призерами сезона WSB, при этом Усик выиграл все свои бои.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России отреагировали на решение Усика перейти в супертяжелый вес.

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