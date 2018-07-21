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Сексуальные ring-girl боя Усик - Гассиев вызвали фурор в сети

4.4тЧитать новость на украинском

В субботу, 21 июля, в Москве пройдет финал Всемирной боксерской суперсерии Усик - Гассиев. ОBOZREVATEL предлагает своим читателям полюбоваться сексуальными ring-girl, которые будет украшать вечер бокса.

В перерыве между раундами на помост ринга выйдут американки Габриэль Тейлор, Сара Беверли, Эмма Милтони и Люси Кларк.Внешность девушек вызвала бурный восторг у фанатов.

Новости
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Габриэль Тейлор

Instagram

Габриэль Тейлор

Instagram

Габриэль Тейлор

Instagram

Габриэль Тейлор

Instagram

Габриэль Тейлор

Instagram

Габриэль Тейлор

Instagram

Габриэль Тейлор

Instagram

Габриэль Тейлор

Instagram

Габриэль Тейлор

Instagram

Габриэль Тейлор

Instagram

Габриэль Тейлор

Instagram

Габриэль Тейлор

Instagram

Габриэль Тейлор

Instagram

Сара Беверли

Instagram

Сара Беверли

Instagram

Сара Беверли

Instagram

Сара Беверли

Instagram

Сара Беверли

Instagram

Сара Беверли

Instagram

Сара Беверли

Instagram

Сара Беверли

Instagram

Сара Беверли

Instagram

Сара Беверли

Instagram

Эмма Милтон

Instagram

Эмма Милтон

Instagram

Эмма Милтон

Instagram

Эмма Милтон

Instagram

Эмма Милтон

Instagram

Эмма Милтон

Instagram

Эмма Милтон

Instagram

Эмма Милтон

Instagram

Эмма Милтон

Instagram

Эмма Милтон

Instagram

Эмма Милтон

Instagram

Эмма Милтон

Instagram

Эмма Милтон

Instagram

Эмма Милтон

Instagram

Эмма Милтон

Instagram

Люси Кларк

Instagram

Люси Кларк

Instagram

Люси Кларк

Instagram

Люси Кларк

Instagram

Люси Кларк

Instagram

Люси Кларк

Instagram

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Усик в Москве "поиздевался" над россиянами.

Читайте все новости по теме "Усик - Гассиев" на Обозревателе.

Тема
Усик - Гассиев
Место
РоссияМосква
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