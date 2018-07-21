Сексуальные ring-girl боя Усик - Гассиев вызвали фурор в сети

В субботу, 21 июля, в Москве пройдет финал Всемирной боксерской суперсерии Усик - Гассиев. ОBOZREVATEL предлагает своим читателям полюбоваться сексуальными ring-girl, которые будет украшать вечер бокса.

В перерыве между раундами на помост ринга выйдут американки Габриэль Тейлор, Сара Беверли, Эмма Милтони и Люси Кларк.Внешность девушек вызвала бурный восторг у фанатов.

Габриэль Тейлор Instagram

Габриэль Тейлор Instagram

Габриэль Тейлор Instagram

Габриэль Тейлор Instagram

Габриэль Тейлор Instagram

Габриэль Тейлор Instagram

Габриэль Тейлор Instagram

Габриэль Тейлор Instagram

Габриэль Тейлор Instagram

Габриэль Тейлор Instagram

Габриэль Тейлор Instagram

Габриэль Тейлор Instagram

Габриэль Тейлор Instagram

Сара Беверли Instagram

Сара Беверли Instagram

Сара Беверли Instagram

Сара Беверли Instagram

Сара Беверли Instagram

Сара Беверли Instagram

Сара Беверли Instagram

Сара Беверли Instagram

Сара Беверли Instagram

Сара Беверли Instagram

Эмма Милтон Instagram

Эмма Милтон Instagram

Эмма Милтон Instagram

Эмма Милтон Instagram

Эмма Милтон Instagram

Эмма Милтон Instagram

Эмма Милтон Instagram

Эмма Милтон Instagram

Эмма Милтон Instagram

Эмма Милтон Instagram

Эмма Милтон Instagram

Эмма Милтон Instagram

Эмма Милтон Instagram

Эмма Милтон Instagram

Эмма Милтон Instagram

Люси Кларк Instagram

Люси Кларк Instagram

Люси Кларк Instagram

Люси Кларк Instagram

Люси Кларк Instagram

Люси Кларк Instagram

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Усик в Москве "поиздевался" над россиянами.