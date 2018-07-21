Сексуальные ring-girl боя Усик - Гассиев вызвали фурор в сети

В субботу, 21 июля, в Москве пройдет финал Всемирной боксерской суперсерии Усик - Гассиев. ОBOZREVATEL предлагает своим читателям полюбоваться сексуальными ring-girl, которые будет украшать вечер бокса.
В перерыве между раундами на помост ринга выйдут американки Габриэль Тейлор, Сара Беверли, Эмма Милтони и Люси Кларк.Внешность девушек вызвала бурный восторг у фанатов.
Габриэль Тейлор
Габриэль Тейлор
Габриэль Тейлор
Габриэль Тейлор
Габриэль Тейлор
Габриэль Тейлор
Габриэль Тейлор
Габриэль Тейлор
Габриэль Тейлор
Габриэль Тейлор
Габриэль Тейлор
Габриэль Тейлор
Габриэль Тейлор
Сара Беверли
Сара Беверли
Сара Беверли
Сара Беверли
Сара Беверли
Сара Беверли
Сара Беверли
Сара Беверли
Сара Беверли
Сара Беверли
Эмма Милтон
Эмма Милтон
Эмма Милтон
Эмма Милтон
Эмма Милтон
Эмма Милтон
Эмма Милтон
Эмма Милтон
Эмма Милтон
Эмма Милтон
Эмма Милтон
Эмма Милтон
Эмма Милтон
Эмма Милтон
Эмма Милтон
Люси Кларк
Люси Кларк
Люси Кларк
Люси Кларк
Люси Кларк
Люси Кларк
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Усик в Москве "поиздевался" над россиянами.
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