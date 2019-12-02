"Секс" под запретом: стала известна важная деталь реванша Джошуа – Руис

7 декабря пройдет один из главных боев года – Джошуа – Руис. Однако многие фанаты бокса разочарованы – на поединке не будет ринг-герлз, которые традиционно выносят таблички с номером раунда.

Бой Джошуа – Руис в Саудовской Аравии пройдет без сексапильных красоток The Sun

Бой состоится в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Как известно, на Ближнем Востоке существуют строгие правила в отношении того, что женщины могут носить на публике, а что – нет. Именно это стало причиной того, что организаторы решили отказаться от привлечения девушек ринг-герлз, чьи наряды, как правило, выглядят очень сексапильно. Решение принято из уважения к местной культуре, сообщает британский таблоид The Sun.

Напомним, 1 июня в Нью-Йорке Джошуа проиграл Руису техническим нокаутом в седьмом раунде и уступил сопернику все свои титулы.

Как сообщал OBOZREVATEL, Джошуа признался, за что благодарен украинцу Владимиру Кличко в преддверии поединка-реванша с мексиканцем.

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