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8 февраля • обновлено в 07:45
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"Сдачи даешь мне?" В сети показали видео "жестокого спарринга" Усика

4.4т
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Украинский супертяж Александр Усик продолжает подготовку к своему второму бою в новой весовой категории.

Наиболее вероятно, наш соотечественник сразится с 36-летним британцем Дереком Чисорой в апреле или мае. Пока же Усик усердно работает в тренажерном зале, где оттачивает свои навыки.

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На странице All Stars Boxing Club в социальной сети Instagram было опубликовано видео тренировки Александра. Кроме боя с тенью Усик также отработал на боксерском маятнике. "Ты сдачи даешь мне? Да?" – бросил фразу во время "спарринга" наш супертяж.

Отметим, что Усик считается явным фаворитом боя с Дереком Чисорой.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Усик устроил перепалку в сети с ветераном АТО Леонидом Остальцевым и разгневал украинцев насмешками в адрес защитника страны.

С кем Усик дебютирует в хевивейте, читай у нас в Telegram!

Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Персона
Александр Усик
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Pollak John
Pollak John
надеюсь Чиссора таки посадит на жопу этого ватного поклонника .Буду болеть за Чиссору .
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Иванович Василий
Иванович Василий
Лучше б грушу показал. Почти как Гвоздик пританцовывает. Силу удара решил скрыть от зрителей. Смешно и грустно.
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