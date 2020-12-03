Сборная Украины по боксу завоевала рекордные 20 медалей на чемпионате Европы

Михаил Морозов
Михаил Морозов
Бокс
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Сборная Украины по боксу

Сборная Украины по боксу выиграла 20 медалей на чемпионате Европы среди юниоров, который состоялся в столице Болгарии, Софии.

Как сообщается на сайте Федерации бокса Украины (ФБУ), наши спортсмены завоевали рекордное количество наград в истории национальной команды. На счету наших соотечественников 5 "золотых", 4 "серебряных" и 11 "бронзовых" медалей. В командном зачете сборная Украины заняла второе место, пропустив вперед только Россию. В соревнованиях, которые состоялись в Болгарии, приняли участие боксеры из 19 стран Европы.

Отмечается, что на ЧЕ-2019, который прошел в Румынии, наши спортсмены завоевали 13 наград: 2 "золотые", 3 "серебряные" и 8 "бронзовых".

Как сообщал OBOZREVATEL, небитый украинский супертяж Виктор Выхрист победил в разгромном бою во Франции.

БолгарияСофия