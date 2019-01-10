Сборная Украины по боксу внезапно лишилась главного тренера

Главный тренер мужской сборной Украины по боксу Дмитрий Сосновский покинул занимаемый пост после 14 лет работы.

Дмитрий Сосновский ФБУ

60-летний Сосновский написал заявление по собственному желанию. Таковой была просьба президента ФБУ Владимира Продивуса, сообщает Isport со ссылкой на свои источники.

Дмитрий Сосновский возглавлял сборную Украины с 2004 года. На это время припал период выступления "золотой команды" во главе с Василием Ломаченко, Александром Усиком и Александром Гвоздиком. Эта команда дважды становилась лучшей в Европе, раз - лучшей в мире, а на трех Олимпийских играх подопечные Сосновского выиграли 7 медалей, в том числе 5 на Олимпиаде в Лондоне.

Впервые в истории украинского бокса Международной ассоциацией любительского бокса (AIBA) Сосновский был признан лучшим тренером 2011 года в мире.

Имя нового главного тренера мужской сборной будет известно в ближайшее время. На эту должность рассматриваются кандидатуры Леонида Лоивского, Александра Полищука и Александра Хижняка-старшего.

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