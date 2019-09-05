Сбежавший король Спонг: как соперник Усика оказался в боксе и бросал вызов Кличко

После длительных скитаний по спискам вероятных соперников Александра Усика в дебютном бою хевивейт "колесо таки остановилось" - украинец уже точно встретится с Тайроном Спонгом.

Суринамский голландец, который большую часть спортивной карьеры провел в кикбоксинге, а на боях со второстепенным соперниками набил уникальную серию - уже этого достаточно, чтобы оценить "экзотичность" Спонга. С таким или подобным соперником Усик еще не встречался, и бой с Тайроном станет настоящим испытанием для Александра не только в плане дебюта в хевивейт.

Пока же Усик в процессе подготовки к бою изучает Спонга, OBOZREVATEL рассказывает самое интересное из колоритной карьеры Тайрона.

Голландский боксер, который на самом деле - суринамский кикбоксер

Кто никогда ранее не слышал о Тайроне Спонге и встречается с ним лишь по информации из новостных сводок, легко может создать ложный образ голландца. Ведь "гражданин Нидерландов" - больше формальность, а сам Спонг по-прежнему больше ассоциируется не с боксом, а с кикбоксингом.

В кикбоксинге Тайрон Спонг провел 100 боев, из которых выиграл 91

Да, сам Тайрон родился в Нидерландах и под этим флагом выступает всю жизнь. Но вместе с этим Спонг не устает повторять, что стремится стать лучше, чтобы прославлять "родной Суринам". Ну и европейских корней у парня вообще не видно - по внешнему образу и манере боя это сугубо представитель юго-восточной Азии.

Что же касается кикбоксинга, то, несмотря на прощание с этим видом спорта в 2014-м, именно в нем и "заключается" весь Спонг. В кикбоксинге Тайрон с 13-ти лет, провел 100 боев (91 победа), прошел путь от самых низов до звания "Короля ринга" - что еще говорить о его специфике? За свою карьеру Тайрон стал легендой известной кикбоксерской компании К-1 и был чемпионом мира по тайскому боксу W.F.C.A. (2007- 2008). По сути, к 25-ти годам Спонг добился в кикбоксинге самых важных вершин и не назывался никак иначе как "Король ринга".

Как же Спонг попал в бокс?

Тот печальный (и переломный во многих смыслах этого слова) вечер настиг Спонга в апреле 2014-го, когда суринамец выступал на Гран-При GLORY 15 в Стамбуле против турка Гокхана Саки. Тайрон уже в первом тайме… сломал ногу! Выбросив лоу-кик (нижний удар ногой) с правой и нарвавшись на блок, Спонг напрочь разнес себе голень. В результате - операция и год без боев.

Конечно же, Тайрон без проблем справился с восстановлением и вернулся, но не стал продолжать карьеру в кикбоксинге. Из-за денег! Дело в том, что в 2011-м К-1 обанкротилась, и Спонг, по сути, был вынужден перейти в стан другого "крупного монстра" мира кикбоксинга - Glory WS. Но с возвращением после травмы Спонг и Glory не смогли договориться об условиях контракта, и Тайрон решил податься "рубить капусту" в элитный дивизион профессионального бокса.

Как дела на профи-ринге?

На данный момент Спонг в профи боксе провел 14 боев, из которых 13 завершил нокаутом. Статистика Тайрона впечатляет, но на деле суринамец не имеет громких и авторитетных побед - все его успехи прошли на "полях" второго эшелона.

Тайрон Спонг (слева)

На сегодняшний день наибольшей победой Спонга является завоевание вакантного титула чемпиона Латинской Америки WBC Latino в супертяжах - суринамец выиграл после победы нокаутом в 1-м раунде у опытного мексиканца Серхио Рамиреса в 2017 году. Дело было в 10-м бою на профессиональном ринге. Свою же последнюю победу на сегодня Спонг добыл недавно, 31 августа - в Мексике он нокаутировал во 2-м раунде эквадорца, джорнимена Джейсона Минду.

Тайрон так уверенно "молотит" соперников более низких разрядов, что попутно "набил" уникальную серию - 13 из 13-ти своих нокаутов Тайрон провел досрочно. Больше всего против суринамца в ринге продержался колумбиец Итало Перейра - 10 раундов.

Дерзкий чемпион, ищущий соперника везде и бросавший вызов Кличко

Придя в бокс со званием "Король ринга" (пускай и кикбоксинга), Спонг не отстает в дерзости от признанных мастеров этого дела типа Тайсона Фьюри или Деонтея Уайлдера. С самого начала карьеры, пытаясь ухватиться за любой шанс провести громкий бой с действительно именитым соперником, Тайрон не скупился на вызывающие выражения и искал соперника едва не в соц. сетях.

Однажды во время одного из таких вызовов Спонг заявил, что "хоть сейчас намерен идти на бой с кем-то из братьев Кличко, почему бы нет?" Подобным образом Тайрон набивался в соперники и Энтони Джошуа с Тонни Белью, но продолжал дальше оставаться на "задворках" хевивейт. Пока не попал в поле зрения Эдди Хирна, когда тот искал соперника Александру Усику.

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