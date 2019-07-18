"Сашко, де ти гуляв?" Усик проведал детей в оккупированном Крыму

Непобедимый украинский боксер Александр Усик посетил детскую спортивную школу в оккупированном Крыму.

Как сообщает издание "Крымский спорт", Усик побывал в гостях у юных ялтинских сумоистов. Прославленный боксер принял участие в награждении победителей и призеров Открытого первенства спортшколы № 6 по сумо, которое прошло в Гаспре. Усик также провел мастер-класс для детей и ответил на их многочисленные вопросы, принял участие в фотосессии и раздал автографы.

Александр Усик в Крыму crimeansport.ru

Очередное публичное мероприятие украинского чемпиона на оккупированной крымской террритории вызвало неоднозначную реакцию среди интернет-пользователей. На сайте "Трибуна" под новостью один из комментариев был таким: "А на неоккупированной территории он как часто школьников посещает?". "Сашко, де ти гуляв?", - с сарказмом спрашивает другой фанат.

Впрочем, часть фанатов отнеслась лояльно к поступку боксера: "Усик - крымчанин. Логично, что эта часть страны пользуется у него особой любовью", "Крым же Украина? Заезжал через Украину? Вообще не вижу проблем. А то, что к детям поехал - так вообще красавчик".

Александр Усик в Крыму crimeansport.ru

Александр Усик в Крыму crimeansport.ru

Напомним, накануне Александр Усик засветился в Крыму, выложив фото с горы Ай-Петри.

Как сообщал OBOZREVATEL, промоутер сделал заявление о дебюте Усика в хевивейте, назвав дату боя.

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