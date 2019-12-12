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12 декабря • обновлено в 17:19
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Санкционирован: WBO объявила о проведении боя Усик – Джошуа

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Всемирная боксерская организация (WBO) распорядилась, чтобы Энтони Джошуа и Александр Усик начали переговоры о проведении поединка. Тем самым организация официально санкционировала бой.

Энтони Джошуа – Александр Усик

Энтони Джошуа – Александр Усик

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WBO уже прислала письмо промоутеру Эдди Хирну, который занимается делами обоих боксеров, сообщает ESPN. Теперь чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа и официальный претендент Александр Усик имеют 30 дней на то, чтобы договориться о поединке.

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Кроме того, WBO уже начала поиски организатора поединка. Он определится через аукцион, а минимальная сумма за право проведения чемпионского боя составляет 1 миллион долларов.

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Автор
Денис Карпов
Персоны
Александр Усик Энтони Джошуа Эдди Хирн
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