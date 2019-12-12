Санкционирован: WBO объявила о проведении боя Усик – Джошуа

Всемирная боксерская организация (WBO) распорядилась, чтобы Энтони Джошуа и Александр Усик начали переговоры о проведении поединка. Тем самым организация официально санкционировала бой.

Энтони Джошуа – Александр Усик LoginCasino

WBO уже прислала письмо промоутеру Эдди Хирну, который занимается делами обоих боксеров, сообщает ESPN. Теперь чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа и официальный претендент Александр Усик имеют 30 дней на то, чтобы договориться о поединке.

Кроме того, WBO уже начала поиски организатора поединка. Он определится через аукцион, а минимальная сумма за право проведения чемпионского боя составляет 1 миллион долларов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

7 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) Джошуа вернул титул чемпиона мира по версиям WBA, IBF, IBO и WBO, уверенно победив по очкам мексиканца Энди Руиса.

официальным претендентом по линии IBF является болгарин Кубрат Пулев. Промоутер Эди Хирн заявлял, что Джошуа намерен провести бои с обоими претендентами, однако право первого поединка отдается Пулеву.

следующий бой Усик должен был провести весной 2020 года против британца Дерека Чисоры.

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