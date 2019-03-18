Самый желанный соперник Ломаченко разгромно проиграл чемпионский бой: спортивные итоги 17 марта

Американский боксер Майки Гарсия, который является самым желанным соперником украинца Василия Ломаченко, потерпел первое поражение в карьере, а украинская теннисистка Дарья Лопатецкая выиграла турнир в Японии. OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости воскресенья, 17 марта.
Кроме того, президент "Динамо" Игорь Суркис рассказал о санкциях к игрокам после поражения от "Челси" в Лиге Европы. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
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