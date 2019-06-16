Латвиец Майрис Бриедис (26-1, 19 КО) со скандалом вышел в финал Всемирной боксерской суперсерии (WBSS), став чемпионом мира по версии WBO.

В полуфинальной встрече WBSS в первой тяжелой категории с польским боксером Кшиштофом Гловацки (31-2, 19 КО) латвиец отметился грязным приемом.

Во втором раунде Бриедис зарядил поляку локтем в голову (на видео с 0:57). Судья перед домашними трибунами никак не наказал Майриса, а в конце трехминутки позволил добить Кшиштофа, несмотря на давно прозвучавший гонг (на видео с 2:18).

Бриедис - Гловацки skaties.lv

Бриедис - Гловацки skaties.lv

Бриедис - Гловацки skaties.lv

Бриедис - Гловацки skaties.lv

Бриедис - Гловацки skaties.lv

Бриедис - Гловацки skaties.lv

Бриедис - Гловацки skaties.lv

Бриедис - Гловацки skaties.lv

Бриедис - Гловацки skaties.lv

Отметим, что промоутер Александра Усика назвал Майриса Бриедиса самым трудным соперником крымчанина.

Бой Усик - Бриедис, который прошел в январе прошлого года в полуфинале WBSS , завершился тяжелейшей победой украинца по очкам.

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