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Самый сложный соперник Усика со скандалом выиграл бой нокаутом

3.3тЧитать материал на украинском

Латвиец Майрис Бриедис (26-1, 19 КО) со скандалом вышел в финал Всемирной боксерской суперсерии (WBSS), став чемпионом мира по версии WBO.

В полуфинальной встрече WBSS в первой тяжелой категории с польским боксером Кшиштофом Гловацки (31-2, 19 КО) латвиец отметился грязным приемом.

Во втором раунде Бриедис зарядил поляку локтем в голову (на видео с 0:57). Судья перед домашними трибунами никак не наказал Майриса, а в конце трехминутки позволил добить Кшиштофа, несмотря на давно прозвучавший гонг (на видео с 2:18).

Бриедис - Гловацки

Бриедис - Гловацки

skaties.lv

Бриедис - Гловацки

Бриедис - Гловацки

skaties.lv

Бриедис - Гловацки

Бриедис - Гловацки

skaties.lv

Бриедис - Гловацки

Бриедис - Гловацки

skaties.lv

Бриедис - Гловацки

Бриедис - Гловацки

skaties.lv

Бриедис - Гловацки

Бриедис - Гловацки

skaties.lv

Бриедис - Гловацки

Бриедис - Гловацки

skaties.lv

Бриедис - Гловацки

Бриедис - Гловацки

skaties.lv

Бриедис - Гловацки

Бриедис - Гловацки

skaties.lv

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Отметим, что промоутер Александра Усика назвал Майриса Бриедиса самым трудным соперником крымчанина.

Бой Усик - Бриедис, который прошел в январе прошлого года в полуфинале WBSS , завершился тяжелейшей победой украинца по очкам.

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Тема
WBSS
Персоны
Кшиштоф ГловацкиМайрис Бриедис
Место
Латвия
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Комментарии на сайте не модерированы
Санин Влад
Санин Влад
Ну это некрасиво не по мужски
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