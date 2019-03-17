Самого желанного соперника Ломаченко избили в чемпионском бою - опубликовано видео

Чемпион WBC в легком весе Майки Гарсия (39-1, 30 КО) проиграл в поединке за титул чемпиона мира по версии IBF в полусреднем дивизионе против Эррола Спенса (24-0, 21 КО).

Для 31-летнего американца это стало первым поражение в карьере. Встреча на футбольном стадионе в Арлингтоне (США) завершилась единогласным решением судей: 120-107, 120-108, 120-108.

Встреча прошла при тотальном преимуществе Спенса, который владел инициативой все 12 раундов и заслуженно победил.

Согласно CompuBox Спенс нанес 345 точных ударов из 1082, а Гарсия только 75 из 406. Половина силовых ударов Спенса — 237 из 464 — оказались точными. Гарсия нанес 54 точных силовых удара из 218.

Гарсия (слева) - Спенс

Гарсия (слева) - Спенс

Гарсия (справа) - Спенс

Эррол Спенс

Напомним, что чемпион мира в легкой весовой категории по версиям WBA и WBO Василий Ломаченко (12-1, 9 КО) хотел провести объединительный бой за титул абсолютного чемпиона мира против Майки Гарсии.

У Майки должны были бы оставаться два пояса (IBF и WBC), но в октябре американец отказался от пояса IBF ради поединка с чемпионом IBF в полусреднем весе Эрролом Спенсом.

Ломаченко потерял возможность провести бой за абсолютное чемпионство, но по прежнему Гарсия остается самым желанным соперником для украинца, так как обладает титулом WBC.

Как сообщал OBOZREVATEL, Василий Ломаченко 12 апреля проведет защиту чемпионского пояса Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в легком весе против британца Энтони Кроллой.

Чемпион мира в полулегкой весовой категории по версии WBA Super Лео Санта Крус заявил, что единственным, кто может одолеть украинца Василия Ломаченко, является именно Гарсия.

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