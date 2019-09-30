"Самая глупая вещь": экс-тренер Кличко возмутился из-за Джошуа

Тренер экс-чемпиона мира в супертяжелом весе Владимира Кличко Джонатон Бэнкс признался, что его шокировали подсказки в углу британского боксера Энтони Джошуа во время его боя с Энди Руисом.

Своими мыслями от увиденного он поделился в интервью Behind The Gloves.

1 июня Энтони Джошуа сенсационно проиграл Энди Руису fightnews.info

"После нокдауна я слышал, что в углу Джошуа кричали: "Сближайся с ним, дерись на ближней дистанции". Я считаю, что это самая глупая вещь, которую можно посоветовать в бою против соперника с короткими руками. У Руиса действительно короткие руки, он не способен достать оппонента издали. Зачем делать ему одолжение и вступать в ближний бой? Это глупость", - высказал свое возмущение экс-тренер Кличко.

В то же время Бэнкс уверен, что Энтони Джошуа сможет одержать победу в реванше, который состоится 7 декабря в Саудовской Аравии.

"Я ставлю на Джошуа. Я думаю, что Энтони выглядит лучше в плане навыков, он более талантлив. Я не имею ничего против Руиса. Но если Джошуа сможет удерживать его на дистанции, используя размах рук, у Энди не будет возможности по нему попасть. Все зависит от таланта Джошуа, а не от желания Руиса. Энди не изменится. Он будет тем самым боксером с короткими руками. Если он затянет Джошуа в ближний бой, у Энтони будут проблемы. Если Джошуа будет боксировать на дистанции, то проблемы возникнут уже у Руиса", - сказал Джонатон Бэнкс.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно о потенциальном бое Усика с победителем реванша Джошуа - Руис.

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