Салливан Баррера дерзко обратился к Сергею Ковалеву

38-летний кубинский боксер Салливан Баррера (22-3, 14 КО) заявил, что подписал контракт на бой с Сергеем Ковалевым (34-4-1, 29 КО), и призвал россиянина последовать его примеру.

"Я принял предложение о бое с Ковалевым и подписал контракт. Он говорит, что пока не хочет соглашаться, так как ему нужно больше времени, чтобы набрать вес. Бла-бла-бла. Вперед, чувак, этот бой – дело чести. Хватит пить водку, пора тренироваться", – написал Баррера на своей странице в Twitter.

I sign for fight done i acept this @KrusherKovalev no want to sign say he need some time and more weight bla bla bla you are krusher men lets fight honor for me fight you lets go my friend no more vodka time train #boxing