Садовый – Василию Ломаченко: когда отворачиваешься от Украины, она отворачивается от тебя
Мэр Львова Андрей Садовый, комментируя поражение Василия Ломаченко (14-2, 10 КО) от Теофимо Лопеса (16-0, 12 КО), вспомнил российский скандал, в который попал Лома.
Садовый намекнул, что основная причина негативных комментариев в интернете, связана с любовью Василия к Российской Федерации.
"При всем уважении к спортивному прошлому Василия Ломаченко, но когда ты отворачиваешься от своей страны, она отворачивается от тебя. И даже абсолютно чужой парень по фамилии Лопес становится ей ближе", – написал Садовый в Facebook.
В январе Ломаченко разместил провокационное видео с российскими спецназовцами в своем Instagram
Позже Василий вместе с кумом Александром Усиком снялись в российском фильме "Здравствуй, брат, Христос Воскресе!".
Также Василий Ломаченко принимал участие в богослужении в рамках паломничества в Иерусалиме вместе с УПЦ Московского Патриархата.
7 мая Василия внесли в базу сайта "Миротворец".