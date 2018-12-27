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''Садится'': появилась новая информация о состоянии нокаутированного Гвоздиком боксера

2.3тЧитать материал на украинском

Состояние боксера Адониса Стивенсона, которого одолел украинец Александр Гвоздик в титульном бою 1 декабря, продолжает улучшаться.

Канадский боксер после нокаута в 11-м раунде был доправлен в больницу, где его ввели в искусственную кому из-за кровоизлияния в мозг.

"Его состояние улучшается. Он уже бодрствует, мы начали больше общаться. Ему уже не нужна маска, чтобы дышать. Каждый день он делает новые вещи. Адонис садится, поднимает руки и ноги. Вскоре мы сможем перевести его в больницу Монреаля и нам будет намного легче. Все налаживается", - рассказал брат Стивенсона Пьер в интервью La Presse.

Адонис Стивенсон

Адонис Стивенсон

instagram.com/adonissuperman

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Адонис Стивенсон

Адонис Стивенсон

worldboxingnews.net

Адонис Стивенсон

Адонис Стивенсон

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Тема
Гвоздик - Стивенсон
Персона
Адонис Стивенсон
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