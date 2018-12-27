''Садится'': появилась новая информация о состоянии нокаутированного Гвоздиком боксера

Состояние боксера Адониса Стивенсона, которого одолел украинец Александр Гвоздик в титульном бою 1 декабря, продолжает улучшаться.
Канадский боксер после нокаута в 11-м раунде был доправлен в больницу, где его ввели в искусственную кому из-за кровоизлияния в мозг.
"Его состояние улучшается. Он уже бодрствует, мы начали больше общаться. Ему уже не нужна маска, чтобы дышать. Каждый день он делает новые вещи. Адонис садится, поднимает руки и ноги. Вскоре мы сможем перевести его в больницу Монреаля и нам будет намного легче. Все налаживается", - рассказал брат Стивенсона Пьер в интервью La Presse.
Адонис Стивенсон
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Адонис Стивенсон
worldboxingnews.net
Адонис Стивенсон
Как сообщал OBOZREVATEL:
Украинский боксер Александр Гвоздик (16-0, 13 КО) нокаутировал Адониса Стивенсона (29-2-1, 24 КО) и завоевал титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBC.
Сразу после боя канадский боксер был доставлен в больницу. 40-летний Стивенсон был помещен в искусственную кому из-за кровоизлияния в мозг.
Доктор канадского боксера Алексис Тургеон поведал неутешительные новости о состоянии своего подопечного. Стивенсон был принят в отделение интенсивной терапии.
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