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С тремя одновременно: соперник Ломаченко необычно готовится к бою

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Британский боксер Люк Кэмпбелл, которому 31 августа предстоит встретиться с украинцем Василием Ломаченко в битве за титулы WBA, WBO и WBC в легком весе, верит в удачный для себя исход боя.

Люк Кэмпбелл

Люк Кэмпбелл

Twitter

"Ломаченко не зря считается первым номером в мире вне зависимости от весовой категории. Думаю, что сейчас он является сильнейшим, но именно это место я хочу занять: боксировать с лучшими и доказывать свою силу в бою. Многие соперники Ломаченко выходили на бой и не верили в свою победу - это давало ему дополнительное преимущество. Я не из таких. Я буду бить его сильно, и ему будет больно. Вот и все", - заявил Кэмпбелл, которого цитирует allboxing.ru.

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Рассказывая о подготовке к бою против Ломаченко, Кэмпбелл сообщил, что одним из необычных видов тренировки стали для него еженедельные спарринги сразу с тремя соперниками.

"Один находился слева, один прямо передо мной и еще один справа. Поначалу было трудно, но теперь я к этому привык", - рассказал Кэмпбелл.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Орландо Салидо - единственный боксер, одержавший победу над Ломаченко, дал ценный совет Кэмпбеллу.

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Тема
Ломаченко – Кэмпбелл
Персона
Люк Кэмпбелл
Место
Англия
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Aleshin Aleksei
Aleshin Aleksei
Готовится для дальнейшей работы в кино...Если доживёт.
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Кропива Макс
Кропива Макс
Привыкал к звездюлинам?
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