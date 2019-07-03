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С супербоем Ломаченко возник сенсационный поворот

3.7тЧитать материал на украинском

Чемпион мира в четырех весовых категориях американец Майки Гарсия неожиданно заявил о готовности провести бой с Василием Ломаченко.

Самый желанный соперник украинца планировал выступать в полусреднем весе, но после встречи с промоутером Василия Бобом Арумом выразил уверенность в том, что поединок против Ломаченко состоится.

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Майки Гарсия и Василий Ломаченко

Майки Гарсия и Василий Ломаченко

BoxingScene

"Арум сразу же спросил меня: "Ты сможешь сделать лимит легкого веса? Ломаченко хочет провести с тобой бой. Это единственное, о чем он просит. Он действительно очень сильно настроен сделать бой. И я с ним солидарен. Думаю, это будет круто". Это предложение интересное", – приводит слова Гарсии vringe.com.

Как сообщал OBOZREVATEL, 31 августа в Лондоне украинец Василий Ломаченко проведет объединительный бой с британцем Люком Кэмибеллом. СМИ назвали гонорар нашего чемпиона, из-за которого с организацией поединка возник скандал.

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Персоны
Василий ЛомаченкоМайки Гарсия
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