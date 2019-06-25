С Поветкиным отказались драться и сорвали ему бой

Российский тяжеловес Александр Поветкин не выступит 12 июля в боксерском шоу в Саудовской Аравии.
Менеджер промоутерской компании "Мир Бокса" Вадим Корнилов подтвердил, что бой с участием российского боксера сорвался. "Были нарушены договоренности. Сейчас рассматриваем другую дату боя в июле", — заявил Корнилов в интервью РИА Новости.
Планировалось, что Поветкин побьется в андеркарте боя с участием Амира Хана.
Как сообщал OBOZREVATEL, в последний раз Поветкин выступал в сентябре 2018-го. Россиянин был нокаутирован британским тяжеловесом Энтони Джошуа.
Британец защитил титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA Super), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF).
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