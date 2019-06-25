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С Поветкиным отказались драться и сорвали ему бой

С Поветкиным отказались драться и сорвали ему бой
У спортсмена сделали заявление
2.3тЧитать материал на украинском

Российский тяжеловес Александр Поветкин не выступит 12 июля в боксерском шоу в Саудовской Аравии.

Менеджер промоутерской компании "Мир Бокса" Вадим Корнилов подтвердил, что бой с участием российского боксера сорвался. "Были нарушены договоренности. Сейчас рассматриваем другую дату боя в июле", — заявил Корнилов в интервью РИА Новости.

Планировалось, что Поветкин побьется в андеркарте боя с участием Амира Хана.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в последний раз Поветкин выступал в сентябре 2018-го. Россиянин был нокаутирован британским тяжеловесом Энтони Джошуа.

Британец защитил титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA Super), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF).

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Персона
Александр Поветкин
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