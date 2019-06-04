"С моей рукой..." Ломаченко сделал заявление о травме

Украинский чемпион Василий Ломаченко объявил о том, что оправился от травмы, и начинает тренировочный лагерь перед боем с британцем Люком Кэмпбеллом.

Поединок пройдет 31 августа в Великобритании, а на кону будут стоять титулы нашего соотечественника по версиям Всемирной боксерской организации (WBO) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в легком весе, а также вакантный пояс Всемирного боксерского совета (WBC).

"Всем привет. Я начинаю подготовку к своему следующему бою. С моей рукой все в порядке. Я рад, что могу побороться за чемпионский пояс WBC. Здорово выйти в ринг перед английскими фанатами бокса. Рад, что мой соперник – олимпийский чемпион. Увидимся в ринге", – сказал Ломаченко в видеообращении к фанатам посредством своего официального YouTube-канала.

Как сообщал OBOZREVATEL, американский боксер Майки Гарсия, который отказался от пояса WBC в легком весе, отметил особенность Василия Ломаченко и дал свой прогноз на поединок украинца против Люка Кэмпбелла.

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