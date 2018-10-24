С кем проведет реванш Мейвезер: главные новости из мира бокса

Честно говоря, никак не могу понять – чего же ему не хватает? Адреналина, денег, славы, которой у него хоть отбавляй. Ведь 41 год – возраст для большого ринга довольно почтенный, а всех денег не заработаешь, хотя при этом утверждают, что их много не бывает. Но деньги, даже очень большие, не всегда могут вернуть здоровье, и в этом неоднократно убеждались, особенно боксеры.

Это я о непобедимом американском боксере Флойде Мейвезере. Он заявил, что возвращается в квадрат ринга, и в его планах вновь провести бой против филиппинца Мэнни Пакьяо. Напомню, именно против Мэнни в мае 2015 года американец провел рекордный коммерческий бой в истории бокса.

Новости Хабиб назвал место проведения боя против Мейвезера

Как утверждают, общий доход от проведения поединка составил более 500 миллионов долларов, из них примерно половина досталась Мейвезеру. Пакьяо же заработал порядка 140 млн. Выручка от реализации билетов составила 72 млн в американской валюте. Вот только сам бой особой зрелищностью не отличался и продлился все 12 раундов, по итогам которых судьи отдали победу Флойду.

Новое свидание легенд ринга вновь, несомненно, привлечет к себе внимание, пусть и не такое, как три года назад. Но этот бой позволит ветеранам в очередной раз неплохо заработать. "Чек с девятизначной суммой – это то, что мне надо", – сообщил американец в Instagram. "50:1", – парировал филиппинец, намекая на то, что нанесет своему знаменитому сопернику первое в профессиональной карьере поражение.

Мэнни тоже немолод – ему уже 39. Но он и Флойд, которых мы, возможно, вновь увидим в декабре на ринге, и сегодня остаются самыми яркими представителями полусреднего веса последнего десятилетия.

Повторение пройденного?

Предстоящий поединок пройдет в Америке, и его трансляции будут продаваться в PPV (pay per view – предоплаченные трансляции на платных каналах). Пакьяо с 2016 года не дрался в США. В последнее время он все больше уделяет внимания своей политической карьере на Филиппинах.

После победы над Лукасом Матиссе в июле этого года Мэнни говорил о том, что готов провести еще три боя, и после этого завершит выступления на профессиональном ринге. Экс-чемпион давно далек от своей лучшей формы, и четыре поражения в последних десяти боях – это многовато. При этом его популярность грандиозна – в мире бокса найдется мало людей, кто бы никогда не слышал о Пакьяо.

Мейвезер объявил о завершении карьеры в 2015 году, но два года спустя вернулся ради поединка по правилам бокса с самым раскрученным бойцом ММА Конором МакГрегором. Тот бой не представлял ценности со спортивной точки зрения и был устроен только ради зарабатывания денег. Флойд словно играл со своим менее умелым соперником и победил техническим нокаутом в десятом раунде.

Пакьяо как соперник кажется гораздо серьезнее МакГрегора, особенно для ветерана, который не имел нормальной соревновательной практики последние три года. Но шансы Флойда победить Мэнни все равно кажутся предпочтительнее.

Есть информация, что Мейвезер и Пакьяо лично договорились о поединке. Однако их агентам все равно придется еще оговорить массу тонкостей и условий. Параллельно филиппинец ведет переговоры с Амиром Ханом, Теренсом Кроуфордом и Эдриэном Бронером – и этот факт должен позволить ему выторговать для себе более выгодные условия.

Состоится ли бой Мейвезер – Пакьяо в декабре, вскоре точно узнаем. Ждать осталось недолго.

В квадрате ринга

14 февраля 1951 года. В Чикаго прошел бой за пояс чемпиона мира в среднем весе Джейк Ламотта – Шугар Рэй Робинсон, один из самых жестоких в истории бокса, названный "Бойней в День Святого Валентина".

26 июля 1971 года. Мохаммед Али выиграл первый титул после возвращения в бокс. Его лишили чемпионских поясов в 1967-м после отказа от службы в армии США.

22 апреля 2001 года. В ЮАР чемпион мира по версиям WBC, IBF и IBO Леннокс Льюис неожиданно проиграл в титульном бою претенденту-андердогу Хасиму Рахману, оказавшись в нокауте в пятом раунде.

15 ноября 2003 года. В чемпионском бою WBO филиппинец Мэнни Пакьяо нокаутировал многократного чемпиона мира мексиканца Марко Антонио Барреру. Так на боксерском небосклоне зажглась новая мегазвезда.

Друзья, при всякой неудаче давать умейте сдачи, иначе вам удачи не видать!