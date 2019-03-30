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С флагом Украины: ринг-герлз поддержали Гвоздика перед боем

1.4тЧитать материал на украинском

Чемпион мира в полутяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC) Александр Гвоздик проведет добровольную защиту титула против француза Дуду Нгумбу. Бой состоится в ночь с 30 на 31 марта в Филадельфии (США).

Перед поединком ринг-герлз Тианна Туамохелоа и Стефани Энн Кук поддержали украинского чемпиона. Девушки появились в микс-зоне с флагом Украины, сообщает Luckypunch.

Тианна Туамохелоа и Стефани Энн Кук

Тианна Туамохелоа и Стефани Энн Кук

Luckypunch

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"Не чувствую вины": Гвоздик высказался о сопернике, который впал в кому

Как сообщал OBOZREVATEL, известный украинский тренер Михаил Завьялов возмущен тем, что украинский чемпион Александр Гвоздик не является таким популярным, как Василий Ломаченко или Александр Усик. Специалист согласился с тем, что в медийном плане наш полутяж является недооцененным.

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Персоны
Александр ГвоздикДуду Нгумбу
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