С флагом Украины: ринг-герлз поддержали Гвоздика перед боем

Чемпион мира в полутяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC) Александр Гвоздик проведет добровольную защиту титула против француза Дуду Нгумбу. Бой состоится в ночь с 30 на 31 марта в Филадельфии (США).

Перед поединком ринг-герлз Тианна Туамохелоа и Стефани Энн Кук поддержали украинского чемпиона. Девушки появились в микс-зоне с флагом Украины, сообщает Luckypunch.

Тианна Туамохелоа и Стефани Энн Кук Luckypunch

Как сообщал OBOZREVATEL, известный украинский тренер Михаил Завьялов возмущен тем, что украинский чемпион Александр Гвоздик не является таким популярным, как Василий Ломаченко или Александр Усик. Специалист согласился с тем, что в медийном плане наш полутяж является недооцененным.

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