"С этим чуваком тяжело": легендарный экс-чемпион восхитился Гвоздиком и Бетербиевым

Экс-чемпион мира по боксу в полутяжелом весе американец Андре Уорд поделился мнением об объединенном чемпионском бое между украинцем Александром Гвоздиком и россиянином Артуром Бетербиевым.

19 октября Гвоздик проиграл россиянину после трех нокдаунов в десятом раунде и потерял чемпионский пояс WBC.

Артур Бетербиев - Александр Гвоздик Top Rank/Boxingscene

"Хороший бой. Снимаю шляпу перед обоими бойцами за то, что они пошли на риск. Многие бойцы не делают это сегодня, потому что не хотят такого рода поединков, тяжелых поединков даже для победителя. Я видел, в некоторых моментах Гвоздик не отвечал, когда его атаковали. А вообще он отвечал до той поры, пока мог. Снимаю шляпу перед Бетербиевым. Мощный чувак, большая сила удара, физически силен. С этим чуваком тяжело иметь дело в 79 кг", - сказал Андре Уорд в интервью Fighthype.

Как сообщал OBOZREVATEL, известный промоутер Боб Арум назвал следующего соперника Александра Гвоздика.

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