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10 февраля • обновлено в 18:49
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С боем Усик – Чисора возникли неожиданные проблемы: что случилось

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Как заявил известный промоутер Эдди Хирн, скорое возвращение украинского супертяжеловеса Александра Усика на ринг не является возможным из-за его травмы.

Ожидалось, что поединок украинца против британца Дерека Чисоры может пройти в конце марта. Однако Хирн сообщил, что Александру мешает вернуться повреждение. Из-за этого дата проведения боя сдвинется: дуэль состоится не раньше мая.

Александр Усик

Александр Усик

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"Усику нужно время, чтобы долечить его левый локоть. Мы не были уверены, что он будет готов к марту, но к маю он должен уладить все вопросы по здоровью", – сказал Хирн, чьи слова приводит Isport.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее букмекеры изменили котировки на бой Александр Усик – Дерек Чисора

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Автор
Денис Карпов
Тема
Усик - Чисора
Персоны
Эдди Хирн Александр Усик
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