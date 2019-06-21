С боем Ломаченко — Кэмпбелл возник новый поворот

Бой за вакантный титул чемпиона по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в легком весе между Василием Ломаченко и Люком Кэмпбеллом, как и планировалось, все же пройдет в Лондоне.

Такими данными располагает инсайдер Лэнс Пагмаер из The Athletic, пишет vringe.com. Он утверждает, что WBC согласился вновь перенести торги за право организовать шоу, так как стороны украинца и британца близки к соглашению.

Василий Ломаченко, Боб Арус и Эдди Хирн Top Rank

Сообщается, что промоутер украинца Боб Арум примет предложение своего коллеги Эдди Хирна и бой пройдет в столице Великобритании 31 августа. Вероятнее всего, местом проведения вечера бокса станет O2 Arena.

Как сообщал OBOZREVATEL, в СМИ появились данные о возможной отмене боя Ломаченко – Кэмпбелл.

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