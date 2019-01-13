''Рядом с иконами'': Усик произвел фурор домашним видео

Абсолютный чемпион мира по версиям WBC, WBO, IBF и WBА в тяжелом весе Александр Усик (16-0, 12 КО) выложил видео со всеми своими наградами.
В ролике, который спортсмен разместил у себя в Instagram, главное место занимают трофей Мохаммеда Али за победу во Всемирной боксерской суперсерии, а также медаль за победу на Олимпиаде в Лондоне.
"Рядом с иконами православными, это великолепно", - комментируют картинку восторженные пользователи.
Демонстрацию трофеев Усик сделал под композицию Адель - "Someone Like You", подписав клип "Они тоже поют".
Таким образом, украинец пошутил на тему флешмоба под названием #AdeleChallenge. Цель челленджа заключается в том, чтобы хором исполнить вышеупомянутую песню и записать это на видео.
В конце 2018 года британская певица заявила о завершении музыкальной карьеры. Фанаты не захотели так просто отпускать своего кумира, сотворив этот флешмоб.
Как сообщал OBOZREVATEL:
10 ноября абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик защитил все свои титулы в бою против Тони Белью. Крымчанин добыл сложную победу нокаутом в 8-м раунде.
После этого поединка наш боксер принял решение перейти в супертяжи.
Одним из вариантов продолжения карьеры Усика в первом тяжелом весе является поединок против непобежденного Андре Уорда. При этом на бой с американцем претендует не только украинский боксер.
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