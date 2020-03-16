Главная Новости
16 марта • обновлено в 19:27
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости бокса

Русский, а не украинский: Усик сделал шокирующее признание

10.2т
Читать материал на украинском

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе Александр Усик во время интервью американской журналистке Мишель Джой Фелпс сделал неожиданное признание.

Александр Усик

Александр Усик

"Спорт-Экспресс"

Отвечая на первый же вопрос: "Какая первая буква в вашем имени – "О" или "А"?", боксер выбрал второй вариант. При этом он провел журналистке небольшой ликбез (диалог происходил на английском языке).

"Я – Александр. "Александр" – это по-русски. По-украинки будет "Олександр". Но я – Александр", – подчеркнул Усик в начале интервью на Yotube-канале Behind The Gloves.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Усик, родившийся в Симферополе, в 2018 году, отвечая на вопрос "Чей Крым?", заявил, что Крым – божий. Также Усика не раз обвиняли в пророссийских взглядах и приверженности православной церкви Московского патриархата.

Самые красивые девушки у нас в Instagram!

Автор
Юрий Трохимчук
Персона
Александр Усик
Поделиться в Facebook
18
Комментарии
156
11
Смешно
14
Интересно
24
Печально
23
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Трубицын Александр
Трубицын Александр
Верх кугутизма - переводить имена! Александра превращать в Олэксандра, Джона - в Ивана, Николауса в Мыколу, Пьера в Пэтра. :-)))
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Одиозный Сергей
Одиозный Сергей
Дурний, як сто пудів диму.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Иванова Елена
Иванова Елена
Одиозный Сергей, Александар он или Олександр не имеет значение!! У него морде написано, что он ж ло б!!! Хоть и крымский!!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Одиозный Сергей
Одиозный Сергей
Поребрик ка-ца-пс-кий на границе видно невысокий - де-рь-мо оттуда уже переливается на нашу территорию из-за этого бордюра.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1
Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги

Ставка матча
все ставки
Ворскла
VS
Львов
Победа Ворсклы с нулевой форой
1.60 Сделать ставку
Днепр-1
VS
Олимпик
Победа Днепра-1 с нулевой форой
1.57 Сделать ставку
Александрия
VS
Заря
Победа Александрии с нулевой форой
2,00 Сделать ставку
Колос
VS
Десна
Победа Десны
2,02 Сделать ставку
Вакцина от COVID-19 будет найдена в 2020 году
1.75 Сделать ставку
Курс доллара на 1.07.2020 будет выше 30.5 гривен
2.00 Сделать ставку
Сезон в УПЛ будет приостановлен и доигран позже
1.44 Сделать ставку
Евро-2020 будет перенесен на 2021 год
2.00 Сделать ставку
ЦСКА
VS
Динамо Москва
Победа Динамо Москва с форой в +1,5 шайбы
1.93 Сделать ставку
Ак Барс
VS
Салават Юлаев
Тотал больше 4,5 шайб
2,01 Сделать ставку