Руис выдвинул жесткие условия для реванша с Джошуа

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO Энди Руис готов за 50 миллионов долларов готов провести матч-реванш с Энтони Джошуа в Великобритании, хотя ранее заявлял, что не согласиться на бой в Туманном Альбионе.

"Сейчас моя команда ведет переговоры. Я должен оставаться в форме, избегать травм и быть готовым к реваншу. Я бы предпочел провести второй бой в США или Мексике. Все зависит от переговоров. Если же сторона Джошуа хочет организовать встречу в Великобритании, они должны мне заплатить за бой 50 миллионов долларов", - цитирует Руиса Boxingnews24.

Лучшие моменты боя и нокаут Джошуа

Напомним, что Джошуа проиграл Руису техническим нокаутом в седьмом раунде и лишился четырех чемпионских поясов (WBA Super, WBO, IBF и IBO). По ходу встречи распиаренный чемпион четыре раза попадал в нокдаун. Это поражение стало первым в карьере британского боксера.

Как сообщал OBOZREVATEL, экс-чемпион мира по боксу в тяжелом весе Тайсон Фьюри язвительно прокомментировал сенсационное поражение британского бойца Энтони Джошуа от мексиканца Энди Руиса.

"Он никогда не переживет это. Как вы это себе представляете? Вы сложены как Адонис, в вас 198 см роста и сухие мышцы, вы вытесаны из камня, а тут пришел маленький толстяк, который съел каждый "Сникерс" и "Марс" в Калифорнии, и просто обоссал вас. Позорище! Будь на его месте я, то никогда бы больше не показывался на публике", — сказал Фьюри в интервью ESPN radio.

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