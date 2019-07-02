Россиянина лишили пояса Усика: спортивные итоги 1 июля

Российского боксер Дениса Лебедева лишили чемпионского пояса по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в тяжелом весе, а в сети появилось видео реакции Владимира Путина на гимн Украины во время Европейских игр.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости понедельника, 1 июля.

Кроме того, легендарный футболист сборной Украины Анатолий Тимозщук влип в грандиозный скандал. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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