Россиянин Ковалев едва не побывал в нокдауне, но добыл эффектную победу нокаутом

Российский полутяж Сергей Ковалев добыл эффектную победу над британским претендентом Энтони Ярдом.
Крашер в невероятно драматичном поединке победил эффектным нокаутом в 11-м раунде.
Сергей Ковалев
Top Rank
Бой получился очень насыщенным и эмоциональным. В первой половине боя россиянин владел подавляющим преимуществом, умело уходя от атак соперника.
Однако во восьмом раунде претендент взвинтил темп и едва не нокаутировал своего соперника. Ковалев пропустил невероятное количество ударов, а от нокаута его спас лишь гонг. После минутного перерыва Ковалев принялся реваншироваться, а в предпоследней трехминутке поймал британца правым прямым, от которого тот не смог подняться.
Anthony Yarde is as chilled as they come ❄️— Boxing on BT Sport 🥊 (@BTSportBoxing) 24 августа 2019 г.
His ring walk was ice cold and he looks unbelievably relaxed...
Lions are well and truly in Chelyabinsk 🦁 #KovalevYarde pic.twitter.com/NhweSIuyoY
Sergey Kovalev stops Anthony Yarde in his home town 👊— Boxing on BT Sport 🥊 (@BTSportBoxing) 24 августа 2019 г.
An incredible fight between the pair of them... #KovalevYarde pic.twitter.com/aGGrFeuoTv
Таким образом, Ковалев защитил пояс чемпиона в полутяжелом весе по версии Всемирной боксерской организации.
Как сообщал OBOZREVATEL, украинский боксер Александр Усик отказался от боев с россиянами.
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