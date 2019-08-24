Главная Новости
Мова Язык
Экономика Шоу

/ Новости бокса

Россиянин Ковалев едва не побывал в нокдауне, но добыл эффектную победу нокаутом

2.2т Читать материал на украинском

Российский полутяж Сергей Ковалев добыл эффектную победу над британским претендентом Энтони Ярдом.

Крашер в невероятно драматичном поединке победил эффектным нокаутом в 11-м раунде.

Сергей Ковалев

Сергей Ковалев

Top Rank

Бой получился очень насыщенным и эмоциональным. В первой половине боя россиянин владел подавляющим преимуществом, умело уходя от атак соперника.

Новости
Непобедимый украинский боксер в эффектном бою разгромил россиянина

Однако во восьмом раунде претендент взвинтил темп и едва не нокаутировал своего соперника. Ковалев пропустил невероятное количество ударов, а от нокаута его спас лишь гонг. После минутного перерыва Ковалев принялся реваншироваться, а в предпоследней трехминутке поймал британца правым прямым, от которого тот не смог подняться.

Таким образом, Ковалев защитил пояс чемпиона в полутяжелом весе по версии Всемирной боксерской организации.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский боксер Александр Усик отказался от боев с россиянами.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все новости по теме "WBO" на OBOZREVATEL.

Тема
WBO
Персона
боксер Сергей Ковалев
Место
Россия Челябинск
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
0
0
Смешно
4
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Попович Олег
Попович Олег
Да и хрен на него кому интересен этот кусок русского дерьма
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel
Загрузка...