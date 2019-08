Россиянин Ковалев едва не побывал в нокдауне, но добыл эффектную победу нокаутом

Российский полутяж Сергей Ковалев добыл эффектную победу над британским претендентом Энтони Ярдом.

Крашер в невероятно драматичном поединке победил эффектным нокаутом в 11-м раунде.

Бой получился очень насыщенным и эмоциональным. В первой половине боя россиянин владел подавляющим преимуществом, умело уходя от атак соперника.

Однако во восьмом раунде претендент взвинтил темп и едва не нокаутировал своего соперника. Ковалев пропустил невероятное количество ударов, а от нокаута его спас лишь гонг. После минутного перерыва Ковалев принялся реваншироваться, а в предпоследней трехминутке поймал британца правым прямым, от которого тот не смог подняться.

