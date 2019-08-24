Россиянин Ковалев едва не побывал в нокдауне, но добыл эффектную победу нокаутом

Российский полутяж Сергей Ковалев добыл эффектную победу над британским претендентом Энтони Ярдом.

Крашер в невероятно драматичном поединке победил эффектным нокаутом в 11-м раунде.

Сергей Ковалев Top Rank

Бой получился очень насыщенным и эмоциональным. В первой половине боя россиянин владел подавляющим преимуществом, умело уходя от атак соперника.

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Однако во восьмом раунде претендент взвинтил темп и едва не нокаутировал своего соперника. Ковалев пропустил невероятное количество ударов, а от нокаута его спас лишь гонг. После минутного перерыва Ковалев принялся реваншироваться, а в предпоследней трехминутке поймал британца правым прямым, от которого тот не смог подняться.

Anthony Yarde is as chilled as they come ❄️



His ring walk was ice cold and he looks unbelievably relaxed...



Lions are well and truly in Chelyabinsk 🦁 #KovalevYarde pic.twitter.com/NhweSIuyoY — Boxing on BT Sport 🥊 (@BTSportBoxing) 24 августа 2019 г.

Sergey Kovalev stops Anthony Yarde in his home town 👊



An incredible fight between the pair of them... #KovalevYarde pic.twitter.com/aGGrFeuoTv — Boxing on BT Sport 🥊 (@BTSportBoxing) 24 августа 2019 г.

Таким образом, Ковалев защитил пояс чемпиона в полутяжелом весе по версии Всемирной боксерской организации.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский боксер Александр Усик отказался от боев с россиянами.

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