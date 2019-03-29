Россиянин, которого продинамил Усик, решил завершить карьеру

Промоутер россиянина Дениса Лебедева Вадим Корнилов заявил, что его подопечный собирается провести еще один бой, а затем завершить карьеру.

Боксер из Putin Team был обязательным претендентом на пояс Александра Усика, однако украинец отказался драться с Лебедевым.

"С высокой долей вероятности Лебедев будет восстановлен в статусе суперчемпиона. Он может провести в этом статусе защиту в своем завершающем карьеру поединке. Или же проведет бой с одним из региональных чемпионов. Скорее всего, это будет заключительный бой в карьере", - цитирует Корнилова ТАСС.

Денис Лебедев globallookpress.com

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Александр Усик принял решение перейти в супертяжелую весовую категорию и отказался защищать титул чемпиона мира по версии WBA в крузервейте. Всемирная боксерская ассоциация отреагировала на заявление украинского боксера.

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