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Россиянин, которого продинамил Усик, решил завершить карьеру

2.1тЧитать материал на украинском

Промоутер россиянина Дениса Лебедева Вадим Корнилов заявил, что его подопечный собирается провести еще один бой, а затем завершить карьеру.

Боксер из Putin Team был обязательным претендентом на пояс Александра Усика, однако украинец отказался драться с Лебедевым.

"С высокой долей вероятности Лебедев будет восстановлен в статусе суперчемпиона. Он может провести в этом статусе защиту в своем завершающем карьеру поединке. Или же проведет бой с одним из региональных чемпионов. Скорее всего, это будет заключительный бой в карьере", - цитирует Корнилова ТАСС.

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Денис Лебедев

Денис Лебедев

globallookpress.com

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Александр Усик принял решение перейти в супертяжелую весовую категорию и отказался защищать титул чемпиона мира по версии WBA в крузервейте. Всемирная боксерская ассоциация отреагировала на заявление украинского боксера.

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Персоны
Александр УсикДенис Лебедев
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Кузьмин Вячеслав
Кузьмин Вячеслав
Продинамил? Явно, страна причудливых долбоёбов, состоящая из униженных чудаков. Усик искренне пожелал успехов Денису. А дальше обсуждать нечего. И это страна новой формации? Не дай Бог такому в моей стране случиться!
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